Медведчук предрёк идеям Путина статус мирового мейнстрима

https://static.news.ru/photo/8dee8fbe-b3c7-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Идеи главы РФ Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалога, изложенные в его статье о Второй мировой войне, могут стать новым мейнстримом, заявил руководитель политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Политик считает, что публикацию невозможно воспринять иначе, как «этапный и программный документ», подводящий черту под множественными инсинуациями в адрес СССР и выносящий на повестку дня по-настоящему важные вопросы.

В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает Владимир Путин, — цитирует политика официальный сайт партии.

Статья президента появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами. Британский МИД после публикации статьи Путина отметил, что победу над Третьим рейхом обеспечили «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников».

Публикация стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов. Путин в статье о Второй мировой войне предложил провести саммит ядерных держав для того, чтобы обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружением и другие актуальные вопросы безопасности.

Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан. Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду. При этом, по его словам, РФ всегда будет благодарна за помощь союзников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский народ никогда не забудет о планах нацисткой Германии истребить или превратить граждан СССР «в рабов в прямом смысле этого слова», заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что значительную часть населения страны Третий рейх планировал переселить в Сибирь и северные районы страны «практически на вымирание», наиболее работоспособное население превратили бы в рабов.