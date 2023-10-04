Машинисты крупнейших ж/д компаний Великобритании начали забастовку

Фото: Veronika Lukasova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Машинисты поездов более чем 10 крупнейших железнодорожных компаний Великобритании начали забастовку на фоне низких окладов и высоких темпов инфляции, сообщает телеканал Sky News. Стачка была организована профсоюзом Aslef, который ранее отказался от повышения зарплат работников на 4%.

К забастовке присоединились такие компании, как Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C. В результате недовольства машинистов пассажиры по всей стране столкнулись с задержками и отменой рейсов. Помимо регулярных поездов, ходить перестал и Gatwick Express. Он соединяет центр Лондона с аэропортом Гатвик.

Профсоюз намерен добиться более существенного повышения окладов. Предполагалось, что в забастовке примут участие и сотрудники лондонского метрополитена, однако они отказались от этой затеи в последний момент. Причиной стало то, что Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз достиг договоренности о сохранении рабочих мест.

Ранее Гильдия сценаристов Америки завершила забастовку, продолжавшуюся около пяти месяцев. Ей удалось достигнуть соглашения с голливудскими студиями. Детали договора пока что не раскрываются.