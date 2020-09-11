Манчестер может уйти на строгий карантин

Если темпы распространения коронавируса в Манчестере не начнут снижаться, то городские власти могут ввести строгий карантин.
Такое заявление сделал глава городского совета Ричард Лис,
Лис признал, что дальнейший рост количества заражений приведёт к полному локдауну.
Я уверен, что мы этого избежим, но для этого необходимы действия каждого жителя, каждой компании, каждого сообщества. Это наш город, и мы всегда собирались с силами, чтобы справиться с трудными временами, — обратился глава совета к горожанам.
Темпы роста числа новых больных коронавирусной инфекцией растут по всей Великобритании. 11 сентября Минздрав сообщил о 3,5 тысячах заражений за истёкшие сутки. Всего за время пандемии в Соединённом Королевстве выявили 361 677 случаев COVID-19, жертвами болезни стали 46 706 человек.
Как писал NEWS.ru, 29 августа в центре Лондона прошла акция сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19, в которой приняли участие порядка 10 тысяч человек.
Добавьте наши новости в избранные источники