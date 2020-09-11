Манчестер может уйти на строгий карантин

https://static.news.ru/photo/92e4a6be-f451-11ea-865a-fa163e074e61_660.jpg Манчестер Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если темпы распространения коронавируса в Манчестере не начнут снижаться, то городские власти могут ввести строгий карантин.

Такое заявление сделал глава городского совета Ричард Лис, передаёт РИА Новости. В Манчестере и пригородах с 31 июля уже действуют усиленные ограничительные меры из-за роста числа заболевших, в частности горожанам запрещено ходить в гости и встречаться, если они не проживают в одном домовладении.

Лис признал, что дальнейший рост количества заражений приведёт к полному локдауну.

Я уверен, что мы этого избежим, но для этого необходимы действия каждого жителя, каждой компании, каждого сообщества. Это наш город, и мы всегда собирались с силами, чтобы справиться с трудными временами, — обратился глава совета к горожанам.

Темпы роста числа новых больных коронавирусной инфекцией растут по всей Великобритании. 11 сентября Минздрав сообщил о 3,5 тысячах заражений за истёкшие сутки. Всего за время пандемии в Соединённом Королевстве выявили 361 677 случаев COVID-19, жертвами болезни стали 46 706 человек.

Как писал NEWS.ru, 29 августа в центре Лондона прошла акция сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19, в которой приняли участие порядка 10 тысяч человек.