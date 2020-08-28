Тысячи COVID-диссидентов вышли на акцию в центре Лондона

https://static.news.ru/photo/1bff4918-ea34-11ea-8282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Parsons Media/Global Look Press

Акция сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19 прошла в центре Лондона. На улицы вышли больше 10 тысяч человек.

Мероприятие прошло на Трафальгарской площади в центре города, передаёт Daily Mail. Перед собравшимися выступил спортивный комментатор, бывший футболист и конспиролог Дэвид Айк.

Активисты жёстко раскритиковали позицию правительства Великобритании, которую они считают мошенничеством и надувательством. Люди не надевали маски, а мероприятие плавно переместилось к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Протестующие держали плакаты с надписями о недоверии ВОЗ, отказом прививаться, заявлениями о вреде масок для иммунитета, а также призывами «остановить тиранию врачей».

В полиции журналисту ТАСС заявили , что за время мероприятия не было зафиксировано инцидентов. Там не смогли оценить число участников акции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники акции протеста в Берлине против связанных c COVID-19 ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у здания российского посольства. По словам представителя полиции столицы ФРГ, активность протестующих не была направлена на дипмиссию и у инцидента не было политической подоплёки.