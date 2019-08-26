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Спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского слышал лишь «красивые слова, громкие заявления». Он не смог припомнить каких-либо прорывов страны в сферах безопасности и внешней политики.

И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было, — сказал спикер Верховной рады Украины, слова которого приводит РИА...