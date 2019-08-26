Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 27 августа на совещании послов республики, заявил, что эпоха западного доминирования в мире заканчивается из-за геополитических изменений.
Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются, — цитирует ТАСС главу Франции.
По его словам, доминированию Запада приходит конец из-за укрепления позиций таких держав, как Россия и Китай.
Ранее News.ru писал, что приходит конец не только западной гегемонии, но и американской. По словам профессора университета Джона Хопкинса Хала Брэнда, союз Москвы и Пекина несёт смертельную опасность господству Вашингтона в мире. В настоящее время Россия и Китай в значительно большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов. А зная, как Москва и Пекин относятся к влиянию США на мировой арене, можно предположить, что их сближение только продолжится. Более того, считает Брэнд, совместный союз может позволить набраться таких сил, что в будущем противостоять США и Россия, и Китай смогут даже поодиночке.