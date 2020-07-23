Луцкий террорист извинился перед заложниками

https://static.news.ru/photo/bfa0e62a-ccee-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Во время заседания в районном суде Луцка, где избирается мера пресечения захватившему автобус с заложниками Максиму Кривошу, мужчина принёс им извинения . Об этом захватчик заявил во время перерыва в заседании.

Извиняюсь перед людьми. О содеянном не жалею, — сказал он в эфире телеканала ZIK, который ведёт прямую трансляцию.

По словам мужчины, он не раз попросил прощения у заложников перед задержанием. Прокурор при этом попросил суд отправить Кривоша под арест на 60 суток.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко при этом заявил, что Кривоша отправят на психиатрическую экспертизу.

В отношении Кривоша полиция и Служба безопасности Украины открыла уголовные производства. Сведения о факте преступления внесены в реестр по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как писал NEWS.ru, на Украине продолжают обсуждать теракт в Луцке, где местный житель Максим Кривош накануне взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Украинский президент Владимир Зеленский лично поговорил с террористом и выполнил часть его требований — не столь распространённая практика для главы государства. Заместитель министра Внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что лидер поступил верно, к этой точке зрения склоняются и политологи.