Лондон заявил о «негласных» мерах против РФ из-за инцидента в Солсбери

https://static.news.ru/photo/e97c0902-15cd-11eb-8a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/ Klaus-Peter Wolf/Global Look Press

Власти Великобритании приняли в отношении России «негласные меры» в ответ на инцидент в Солсбери, заявил экс-советник премьер-министра Соединённого Королевства по национальной безопасности Марк Седвилл.

После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за 100 лет, мы предприняли видимые ответные меры. Мы выявили целую сеть разведчиков Кремля в Британии. Мы также перекрыли потоки незаконных денежных средств из России, а также согласовали негласные меры, о которых я, разумеется, не имею права говорить. Русские знают, что они обязаны были заплатить за данную операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали, — цитирует чиновника газета Times.

Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Спецслужбы Британии якобы нашли отравляющее вещество из группы «Новичок» на дверной ручке их дома. После выписки из больницы пострадавшие сменили личности и уехали из страны.

Летом жертвами этого же яда, как считает Лондон, стали двое жителей соседнего города Эймсбери. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье и скончалась. Её приятель выжил, но позже его парализовало.

В сентябре 2018-го прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении, — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий попросили государственного секретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских официальных лиц из-за отравления политика Алексея Навального.