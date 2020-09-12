Украина возобновила подачу воды с Западной фильтровальной станции в ЛНР

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Украинские власти возобновили подачу воды в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Водоснабжение прекратили накануне 10 сентября 2020 года, рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники воды для ЛНР. Остальное ЛНР получает автономно от руководства страны, пишет РИА Новости.

Удалось добиться от украинской стороны возобновления электроснабжения насосных станций на Западной фильтровальной станции, что позволило восстановить непрерывное водоснабжение жителей республики, — заявил Осадчий.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России должны быть возбуждены уголовные дела в отношении украинских организаторов водной блокады Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, прекращение Украиной подачи пресной воды в Крым является преступлением. Подобные действия следует расценивать как «государственный терроризм» и «экоцид», полагает Аксёнов.