Украина перекрыла воду в часть ЛНР

Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции (ЗФС).
Данная ЗФС и Петровская насосная станция являются единственными оставшимися на подконтрольной Киеву территории источниками водоснабжения ЛНР. Остальной объём воды в ЛНР идёт автономно от Украины.
Причиной остановки подачи воды стало обесточивание трёх насосных станций «Попаснянского районного водоканала»,
Временные проблемы, до региона сейчас не доходит до 70% воды, испытывают жители ЛНР в городах: Алчевск, Артемовск, Брянка, Зоринск, Кировск, Первомайск, Перевальск, Славяносербск и Стаханов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал: Центральная аэрологическая обсерватория планирует провести в регионе эксперимент по вызову осадков. Власти заключили соответствующий договор со структурой Росгидромета. Как только станут заметны несущие осадки облака над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами, на место вызовут специальный самолёт.
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