Украина перекрыла воду в часть ЛНР

https://static.news.ru/photo/a2d0d998-f3f3-11ea-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janus/imageBROKER.com/Global Look Press

Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

Данная ЗФС и Петровская насосная станция являются единственными оставшимися на подконтрольной Киеву территории источниками водоснабжения ЛНР. Остальной объём воды в ЛНР идёт автономно от Украины.

Причиной остановки подачи воды стало обесточивание трёх насосных станций «Попаснянского районного водоканала», сообщает РИА Новости. Пустить воду на сопредельную территорию в Киеве пообещали после появления напряжения в электросети.

Временные проблемы, до региона сейчас не доходит до 70% воды, испытывают жители ЛНР в городах: Алчевск, Артемовск, Брянка, Зоринск, Кировск, Первомайск, Перевальск, Славяносербск и Стаханов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал: Центральная аэрологическая обсерватория планирует провести в регионе эксперимент по вызову осадков. Власти заключили соответствующий договор со структурой Росгидромета. Как только станут заметны несущие осадки облака над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами, на место вызовут специальный самолёт.