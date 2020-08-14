Литва окажет финансовую помощь пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b92c9b00-de31-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Власти Литвы приняли решение оказать финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД республики Линас Линкявичюс. Конкретную сумму помощи глава внешнеполитического ведомства не указывает.

#Lithuania has decided to allocate financial aid to support the treatment of those injured during the recent brutalities in #Belarus . — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель жёстко осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии и призвала к немедленному освобождению задержанных. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель осуждает задержание тысяч мирных демонстрантов и потрясена сообщениями о том, что они подвергаются насилию. Она выразила скорбь родственникам погибших, а также призвала власти Белоруссии освободить людей и соблюдать их права на собрания, информацию и свободу слова.

Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза впервые решили собраться на экстренное заседание по поводу происходящего в Белоруссии: дипломаты обсуждают возможные санкции против Минска за нечестные выборы и избиения протестующих.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео намекнул , что Вашингтон готов наказать Минск за жестокость к протестующим. По его словам, это могут быть либо санкции, либо запрет на поставку энергоносителей. Стоит заметить, что США поставили республике уже два танкера с нефтью, последний из которых прибыл 9 августа. В январе Соединённые Штаты пообещали на 100% обеспечить Белоруссию нефтью на фоне провалов переговоров по этой теме с Москвой, писал NEWS.ru.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались.