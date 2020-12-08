Лавров разглядел альтернативную Германию

Москву посетила парламентская делегация ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии», представителей которой официальный Берлин считает персонами нерукопожатными. Гостей пригласила Госдума. Но помимо встречи с коллегами-парламентариями, члены делегации удостоились разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Мероприятие получилось довольно коротким и протокольным, но всё равно привлекло пристальное внимание Берлина.

Изначально речь шла о том, что делегацию «Альтернативы для Германии» возглавит председатель партии Александр Гауланд, но он не смог приехать по состоянию здоровья. Вместо него с российским министром встретился сопредседатель Тино Крупалла и ещё два депутата бундестага.

Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой, — подчеркнул глава МИД РФ.

Не секрет, что «АдГ» считают пророссийской партией: её члены неоднократно призывали отменить санкции против Москвы и в целом публично поддерживали её позицию. Противники движения полагают, что тут не обошлось без «руки Кремля», но у симпатий немецких ультраправых есть и объективные причины. Их позиции особенно сильны на территории бывшей ГДР, сохранившей тесные связи с Москвой ещё с советских времён. Поэтому местные производства, ориентированные на российский рынок, оказались главными пострадавшими от санкционной войны между РФ и ЕС.

Мы всегда говорили, что санкции против России и встречные санкции со стороны России нанесли очень большой ущерб нашей стране. Существенно сократились объёмы экспорта, были потеряны рабочие места — только в Саксонии они сократились на 6000, а по всей Германии — на 60 000, — отметил глава делегации Тино Крупалла.

Лавров добавил, что «АдГ» является крупнейшей оппозиционной партией в парламенте ФРГ и представлена в законодательных органах всех федеральных земель. Поэтому, как подчеркнул российский министр, Москву удивила «истеричная внутренняя дискуссия», развязанная в Берлине по поводу визита.

У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать вашей поездке, — заметил Лавров. — Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия.

На деле же, как свидетельствуют источники NEWS.ru в Германии, делегация «АдГ» не только приехала в Россию без всяких препятствий, но и, согласно протоколу, посетила брифинг о текущей ситуации в нашей стране в посольстве ФРГ. Как пояснили нашему изданию, запросить такой брифинг имеет право любая парламентская делегация Германии, приезжающая с визитом в зарубежное государство. О том, что в программу поездки входит посещение немецкой дипмиссии, ранее заявлял и сопредседатель «АдГ» Тино Крупалла. По его словам, посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр согласился побеседовать с делегацией лично.

В Германии, в свою очередь, удивлены тем, что российский министр иностранных дел согласился встретиться с депутатами партии, не представленной в правительстве ни одной из федеральных земель. Несмотря на то что члены «Альтернативы для Германии» действительно прошли в региональные парламенты, они так и остались в оппозиции, потому что все другие партии отказались с ними сотрудничать.

mid.ru

В Берлине «приняли к сведению» такое непропорциональное внимание к немецким ультраправым со стороны Москвы, подчеркнули источники NEWS.ru. Впрочем, как отметил Лавров, контакты между правительством ФРГ и российской несистемной оппозицией тоже происходят регулярно и российская сторона этому нисколько не препятствует.

Европейские ультраправые — частые гости в Москве. Один из самых запоминающихся подобных визитов произошёл в марте 2017 года, когда российскую столицу посетила Марин Ле Пен, лидер французской партии «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение»), встретившись с Владимиром Путиным. Непропорциональность этой встречи тоже бросалась в глаза: в парламенте Франции на тот момент заседали всего два депутата от «Национального фронта», а сама Ле Пен, хоть и вышла во второй тур президентских выборов, имела крошечные шансы на успех. Но в Кремле, видимо, посчитали, что лучше такой «друг» в Европе, чем вообще никаких.