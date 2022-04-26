Латвия, Литва и Эстония увеличили объёмы импорта электроэнергии из России

Латвийский канал TV3 сообщил, что Латвия, Литва и Эстония увеличили в марте объёмы импорта российской электроэнергии в два раза по сравнению с январём. Отмечается, что страны Прибалтики неоднократно заявляли об энергетической независимости от Москвы. В рамках этой задачи Эстония планирует построить новый малый модульный ядерный реактор совместно с Финляндией и Канадой, но проект находится на стадии разработки.

Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности, — рассказали латвийские журналисты.

Специалисты указывают на то, что до момента реализации проекта и участия всех трёх стран в развитии атомной энергетики, Прибалтика будет зависима от российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова ранее заявила, что руководство страны ведёт интенсивные переговоры с Евросоюзом о компенсации средств за военную помощь Украине. Согласно информации портала Teraz, речь идёт о поставках комплекса ПВО С-300. Всего страной было предоставлено помощи Киеву на сумму около €130 миллионов. Он отметила, что переговоры с ЕС о возможности компенсации продолжаются.