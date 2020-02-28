https://static.news.ru/photo/199841ee-5a1e-11ea-9612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Gruber via imago-images/Global Look Press

Женевский автосалон, который должен был начаться 2 марта, отменён из-за коронавируса.

Ожидалось, что за две недели одно из главных мест презентации новинок от автомобильных брендов посетят более 660 тысяч человек, отмечает CNN. Около половины из них должны были приехать в Швейцарию из других стран.

28 февраля швейцарское правительство из-за ситуации с COVID-19 запретило проведение массовых мероприятий численностью свыше тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, в Китае из-за вспышки вируса нового типа организаторы изменили даты проведения Пекинского международного автосалона. Мероприятие должно было пройти в столице КНР в конце апреля. Новые даты пока не названы.