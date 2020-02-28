Женевский автосалон, который должен был начаться 2 марта, отменён из-за коронавируса.
Ожидалось, что за две недели одно из главных мест презентации новинок от автомобильных брендов посетят более 660 тысяч человек,
28 февраля швейцарское правительство из-за ситуации с COVID-19 запретило проведение массовых мероприятий численностью свыше тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, в Китае из-за вспышки вируса нового типа организаторы изменили даты проведения Пекинского международного автосалона. Мероприятие должно было пройти в столице КНР в конце апреля. Новые даты пока не названы.
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