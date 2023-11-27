Коц нашел любопытную деталь в «наезде» на Залужного Коц: депутат Рады проговорилась о ежемесячных потерях ВСУ в критике Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем критическом сообщении о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном указала, что он просит каждый месяц мобилизовывать по 20 тысяч граждан Украины, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он предположил, что именно такое количество бойцов украинская армия теряет ежемесячно.

В наезде депутата Верховной рады Марьяны Безуглой на Валерия Залужного есть любопытная деталь, на которую мало кто обратил внимание. Помимо требования отставки главкома ВСУ за отсутствие плана боевых действий на 2024 год, она назвала важную цифру. Мол, Залужный просит ежемесячно мобилизовывать по 20 тысяч человек. Видимо, столько бойцов ВСУ теряет каждый месяц, а эти потери надо чем-то восполнять. Но, судя по разным источникам, Украина не в состоянии этого делать, — написал Коц.

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая накануне заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих. Она подчеркнула, что раз военное руководство не может представить никакой идеи на будущий год, а все предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно просто набрать еще больше людей без вариантов изменения системы ВСУ, то такое руководство должно уйти.