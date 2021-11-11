Климкин назвал миграционный кризис «спецоперацией» Москвы и Минска

Миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются спланированной операцией России и Белоруссии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

По мнению Климкина, происходящее на белорусско-польской границе представляет собой «циничную спецоперацию» Москвы и Минска. Мигранты же отправятся на границу Украины, как только Польша и Литва «будут эффективно защищаться». Также бывший министр убеждён, что возможность использования руководством РФ энергетического кризиса представляет собой вопрос национальной безопасности.

Мы видим, что мы наполовину окружены... То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь — Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность? — заявил Климкин.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также к границе были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда назвал происходящее беспрецедентной массированной гибридной атакой со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможности остановки движения через границу.

Ранее поляки раскритиковали своего премьер-министра из-за нападок на Россию. Матеуш Моравецкий заявил, что Россия причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе.