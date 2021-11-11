Климкин назвал миграционный кризис «спецоперацией» Москвы и Минска

Миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются спланированной операцией России и Белоруссии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».
По мнению Климкина, происходящее на белорусско-польской границе
Мы видим, что мы наполовину окружены... То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь — Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность? — заявил Климкин.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.
С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также к границе были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда назвал происходящее беспрецедентной массированной гибридной атакой со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможности остановки движения через границу.
Ранее поляки раскритиковали своего премьер-министра из-за нападок на Россию. Матеуш Моравецкий заявил, что Россия причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе.