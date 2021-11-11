Поляки раскритиковали своего премьер-министра из-за нападок на Россию

Россия причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Материал с данным высказыванием опубликовал портал Wirtualna Polska.

По мнению Моравецкого, таким образом Москва претворяет в жизнь «неоимперскую стратегию». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание польского премьера как «безответственное и неприемлемое».

Также публикация вызвала негативные отзывы читателей. Своим мнением они поделились в комментариях. Так, по мнению ряда пользователей, после подобного бездоказательного заявления можно попрощаться с доступным российским газом.

Ну прощай, дешевый газ из России, а мы ведь только что просили «Газпром» её снизить. Моравецкий — вредитель; Если у вас есть доказательства, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной; Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина? — заявили читатели.

Некоторые комментаторы вспомнили о проблеме с мигрантами в Италии и Греции.

В Грецию и Италию иммигрантов тоже Путин привозил? Не Путин и не Лукашенко выдают им пособия, предоставляют квартиры и социальную помощь! Это Меркель объявила «мы справимся», — писали люди.

А некоторые просто предположили, что только Путин может помочь решить ситуацию.

Если всё это на самом деле неправда, нужно попросить Путина оказать помощь. Если он поможет нам избавиться от этой орды у границы, нужно принести извинения и поблагодарить, — высказался один из комментаторов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, были привлечены военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.