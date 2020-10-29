Кличко опередил партию Зеленского на местных выборах в Киеве

https://static.news.ru/photo/9009a276-19ce-11eb-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Кличко - мер/facebook.com

На местных выборах в украинской столице мэр города Виталий Кличко и его сторонники одержали уверенную победу над президентской партией «Слуга народа». При этом официальных данных о том, что бывший боксёр остаётся на посту градоначальника, пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский уже целый год пытается убрать с поста киевского мэра Кличко и взять под контроль главный город страны.

Партия «Слуга народа» на местных выборах на Украине потерпела разгромное поражение. Явка на избирательные участки составила 37%, что в разы меньше, чем в прошлые годы. По данным экзитпола, в большинстве регионов побеждает оппозиционная платформа «За жизнь», лояльно настроенная к России. На выборах зафиксировано более трёх тысяч нарушений, возбуждено свыше 60 уголовных дел, были на выборах и другие скандалы, пишет «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, ранее в Москве заявили о росте популярности на Украине идеи диалога с Донбассом.