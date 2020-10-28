В Москве заявили о росте популярности на Украине идеи диалога с Донбассом

https://static.news.ru/photo/e88065da-1950-11eb-ae9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

На Украине становятся популярнее политические силы, выступающие за диалог с Донбассом. Об этом заявил по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины полпред России Борис Грызлов.

Предварительные результаты выборов на Украине показали растущую поддержку тех политических сил, которые требуют от власти вступить в диалог с Донецком и Луганском, — приводит ТАСС слова Грызлова.

Он также рассказал о том, что украинская сторона обязалась предоставить в течение недели дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как писал ранее NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не собирается заканчивать войну на юго-востоке страны, а все его слова являются «враньём».