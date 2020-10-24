Партия Зеленского провалилась на местных выборах

https://static.news.ru/photo/578efed0-1746-11eb-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разгромное поражение потерпела пария «Слуга народа» на местных выборах на Украине. Явка на избирательный участки составила 37%, что в разы меньше, чем в прошлые годы.

По данным экзитпола, в большинстве регионов побеждает оппозиционная платформа «За жизнь», лояльно настроенная к России. На выборах зафиксировано более трёх тысяч нарушений, возбуждено свыше 60 уголовных дел, были на выборах и другие скандалы.

Параллельно избирательному процессу проводился опрос, предложенный Зеленским. В частности, у людей спрашивали о необходимости легализовать марихуану в медицинских целях. Идею поддержали 70% опрошенных, сообщает Пятый канал.

Не обошлось без казусов с самим главой государства: во время визита Зеленского на избирательный участок ему наперерез выскочила полуобнажённая активистка Femen. Её тут же скрутила охрана президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать на выборах в горсовет из-за того, что пришёл на избирательный участок с загранпаспортом. Он пояснил, что взял этот документ, поскольку не смог найти дома внутренний паспорт.