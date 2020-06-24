Киев вновь заподозрил Януковича в госизмене

https://static.news.ru/photo/90974038-b635-11ea-a2f1-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное следственное управление Госбюро расследований Украины подозревает в государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича и двух бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года), — сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым совершили действия по подрыву суверенитета и территориальной целостности страны, а также её обороноспособности. Политики оказали помощь представителям России в подрывной деятельности против Украины, чем совершили государственную измену, считают следователи.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины. Для этого они реформировали ВС Украины, сокращая численность и расформировывая отдельные воинские соединения, воинские части, подразделения, а также изменяли их места дислокации.

Такие действия совершались, в частности, на территории автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова, — говорится в сообщении.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-глава Украины не вернётся в Киев, где рассматривалось его дело о госизмене из-за риска для жизни. Защитник считает, что политик является наиболее нежелательным свидетелем.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Политик заявил, что процесс стал политическим заказом. Он усомнился в законности приговора.

NEWS.ru писал, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Павла Лебедева по делу о стрельбе на Майдане в 2014 году. Экс-министр обвиняется в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершённых с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.