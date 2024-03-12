Киев призвал Тбилиси остановить авиасообщение с Москвой Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

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Украинское руководство выступает за прекращение возобновленного в 2023 году авиасообщения между Грузией и Россией и требует освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между Тбилиси и Киевом, заявил в своем Telegram-канале глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он добавил, что Грузии также необходимо прекратить помогать России уклоняться от санкций стран Запада, после чего «нормализация отношений будет проходить легко».

Если действительно говорить о нормализации, то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с Россией, — написал он.

В феврале грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты как в России, так и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

При этом посольство Украины в Тбилиси заявило о готовности вместе с Грузией участвовать в расследовании дела по провозу взрывчатки в Россию, а также намерено проверить причастность украинского гражданина к этому делу. В Киеве убеждены, что в этой истории есть «реальный организатор», личность которого будет необходимо установить.