На Украине заявили о непричастности к провозу взрывчатки через Грузию Посольство Украины в Грузии призвало не политизировать дело о провозе бомбы в РФ

Фото: ssg.gov.ge

Посольство Украины в Тбилиси заявило о готовности вместе с Грузией участвовать в расследовании дела по провозу взрывчатки в Россию, а также намерено проверить причастность гражданина Украины к этому делу, следует из комментария диппредставительства. Согласно публикации, в Киеве убеждены, что в этой истории есть «реальный организатор», личность которого будет необходимо установить.

Посольство Украины проверяет информацию, озвученную на брифинге СГБ Грузии, выясняет все обстоятельства, особенно то, что касается, как было заявлено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона воздержится от политизации этого дела, — говорится в публикации.

Ранее грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты как в России, так и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

Сенатор Андрей Климов заявил, что граждане Грузии на Украине неоднократно были замечены в антироссийской деятельности. По его мнению, правоохранительным органам Грузии следует обратить на это внимание, учитывая перехват грузовика со взрывчаткой.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также считает, что предотвратить террористическую угрозу со стороны Украины — это главная задача российских ведомств и министерств. Он считает необходимым активизировать взаимодействие российских и грузинских силовиков на границе.