Киев назвал убийцей донецкого ополченца Гиви «известную блондинку»

https://static.news.ru/photo/ce50acc2-c9c5-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ополченцу и Герою Донецкой Народной Республики Михаилу Толстых, известному под позывным Гиви, 19 июля исполнилось бы 40 лет. Киев представил свою версию расправы, согласно которой бойца убила «известная блондинка».

Агент СБУ Олег Сугерей в беседе с журналистом Юрием Бутусовым объяснил киевскую версию событий. Так, по его словам, это была известная девушка, также являющаяся агентом службы. Она проникла в кабинет ополченца и установила взрывное устройство. Утром в день трагедии туда пришёл Гиви, и взрывчатка сдетонировала, передаёт «Царьград».

Уточняется, что перед этим светловолосой шпионке якобы удалось втереться в доверие к Герою ДНР. Сугерей отметил, что убийство Толстых планировалось в течение двух лет, а его исполнение заняло 10 дней.

Ранее на Украине назвали убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых «удачно проведённой операцией». Таким образом Киев буквально признал совершение акта государственного терроризма. С таким высказыванием выступил российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.

Командовавший батальоном ополченцев Гиви был убит выстрелом из реактивного огнемёта 8 февраля 2017 года. В феврале 2018 года в ДНР заявили, что установили всех причастных к преступлению, писал NEWS.ru.