Каталонские сепаратисты заблокировали железнодорожное сообщение с Парижем

https://static.news.ru/photo/d5dd552e-f415-11ea-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники независимости Каталонии перекрыли железнодорожные пути из Барселоны в Фигерас. Из-за этого остановилось движение поездов по целому ряду направлений, в том числе на Париж и Лион.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на железнодорожную компанию Renfe. На некоторых участках каталонские радикалы подожгли покрышки. Помимо международного сообщения, сепаратисты также сорвали движение пригородных поездов между Фигерасом и Массанет-де-ла-Сельва (провинция Жирона).

Сторонники независимости Каталонии периодически отмечаются актами вандализма на железной дороге, приурочивая их к знаковым датам. 11 сентября в автономном сообществе отмечают Национальный день. Сторонники независимости планируют провести акции протеста, в 82 муниципалитетах пройдут более 100 митингов, в которых могут принять участие до 50 тысяч человек. Обычно в этот день проходят самые масштабные акции. 11 сентября 2019 года в них приняло участие около 600 тысяч человек, и это число оказалось самым низким за последние годы. В 2020 году провести по-настоящему массовые мероприятия сепаратистам мешает пандемия коронавируса.

11 сентября 1714 года завершилась осада Барселоны франко-испанской армией, что стало последним сражением Войны за испанское наследство и ознаменовало конец автономии Каталонии.

Как передавал NEWS.ru, в августе парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осудили монарха Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и попросили лишить последнего почётных титулов.