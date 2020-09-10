Каталонские сепаратисты заблокировали железнодорожное сообщение с Парижем

Сторонники независимости Каталонии перекрыли железнодорожные пути из Барселоны в Фигерас. Из-за этого остановилось движение поездов по целому ряду направлений, в том числе на Париж и Лион.
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Сторонники независимости Каталонии периодически отмечаются актами вандализма на железной дороге, приурочивая их к знаковым датам. 11 сентября в автономном сообществе отмечают Национальный день. Сторонники независимости планируют провести акции протеста, в 82 муниципалитетах пройдут более 100 митингов, в которых могут принять участие до 50 тысяч человек. Обычно в этот день проходят самые масштабные акции. 11 сентября 2019 года в них приняло участие около 600 тысяч человек, и это число оказалось самым низким за последние годы. В 2020 году провести по-настоящему массовые мероприятия сепаратистам мешает пандемия коронавируса.
11 сентября 1714 года завершилась осада Барселоны франко-испанской армией, что стало последним сражением Войны за испанское наследство и ознаменовало конец автономии Каталонии.
Как передавал NEWS.ru, в августе парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осудили монарха Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и попросили лишить последнего почётных титулов.
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