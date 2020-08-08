«Бурбоны как бедствие»: в Каталонии заявили о непризнании короля Испании

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Парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.

Как сообщает газета El Periodico, пленарное заседание парламента созвал глава правительства Каталонии Ким Торр 7 августа. На нём обсуждалась «политическая ситуация, вызванная кризисом испанской монархии».

Парламент заявляет, что Каталония является республиканской, поэтому не признает и не хочет иметь никакого короля, — отмечается в тексте документа.

В нём также утверждается, что династия Бурбонов является «историческим бедствием для Каталонии», а Хуан Карлос I и вовскестал преемником генерала Франко. Депутаты также обвинили высшую законодательную, исполнительную и судебную власти страны в «попустительстве с целью оградить монархию от любого надзора или демократического контроля, что достигло своего апогея с консенсусным бегством короля Хуана Карлоса, чтобы он мог уклониться от судебных исков».

В резолюции говорится о «каталонской республике» как «единственном пути» достижения независимости автономной области.

Документ. как ожидается, должен быть передан в Конституционный суд, который уже дважды отменял подобные постановления каталонцев, объясняя это тем, что у законодательного органа этого автономного региона отсутствует компетенций для определения формы правления и государственного усройства.

О том, что Хуан Карлос I покинул территорию Испании, стало известно 3 авгута. Он правил страной с 1975 года, а в 2014-ом отрёкся от престола (сохранив титул короля) в пользу сына Филиппа VI. Правоохранительные органы королевства в настоящее время ведут расследование, связанное с возможное коррупцией при дворе. Кроме того, в прессе появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

По конституции страны король обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако Хуана Карлоса могут судить за его действия, совершенные после отречения от престола. Его представители сообщают, что, несмотря на отъезд, бывший монарх в любом случае будет доступен для любых процедур, которые будет проводить прокуратура Испании. Правительство страны сообщило, что с уважением относится к решению Хуана Карлоса.

Ранее, 21 июля, региональные депутаты утвердили выводы комиссии по расследованию применения 155-й статьи конституции Испании, которая ограничивала самоуправление региона в разгар сепаратистского кризиса 2017 года. В ходе дебатов парламент автономной области, в частности, одобрил призыв к отречению от престола короля Испании, писал NEWS.ru.