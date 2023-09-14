«Кастрюлю с головы сними»: охранник дал совет украинской журналистке В Харькове охранник посоветовал украинской журналистке снять кастрюлю с головы

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харькове охранник гипермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на ее требования перейти на украинскую речь. Женщина пыталась угрожать сотруднику магазина СБУ, однако он продолжил говорить по-русски. Видео конфликта корреспондентка радио «Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) разместила в своих социальных сетях.

Вот так сегодня мне в супермаркете METRO на Гагарина посоветовали «снять кастрюлю с головы» за то, что я требовала общаться на украинском, — написала Уманская.

На кадрах журналистка призывает охранника общаться с ней на украинском языке, однако мужчина отвечает, что не обязан этого делать. Уманская пыталась пригрозить охраннику вызовом полиции, на что тот согласился — на встрече с силовиками он хотел, чтобы те назвали статью, обязывающую его использовать язык страны, в которой он находится. После этого он дал корреспондентке совет снять кастрюлю с головы — это высказывание журналистка назвала «лозунгом пророссийской сволочи».

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что русскоговорящим людям нет места в стране. По его словам, подобные граждане «должны быть и будут под корень вычищены и выкинуты отсюда».

В июле прошлого года вступил новый этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: за русский язык начали штрафовать сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, средств массовой информации и других.