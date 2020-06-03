Италия ждёт от стран ЕС одинакового для всех решения по открытию границ

https://static.news.ru/photo/cf892c7e-a5e2-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elisa Bianchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющим одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями.

Сроки вступления стран в пандемию разные и сегодня Италия возобновляет передвижение, готовясь принимать и приезжих из Европы, пояснил свою позицию министр иностранных дел Луиджи ди Майо на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

И мы ожидаем, что 15 июня другие страны ответят взаимностью и итальянцы смогут свободно в них приезжать, — цитирует итальянского дипломата ТАСС.

Дело в том, что Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. И некоторые страны, например, Австрия, не включили её в списки государств, с которыми возобновляют свободу передвижений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что критический этап пандемии коронавируса в Италии пройден. Однако теперь стране необходимо пройти новое испытание — последовавший за ней экономический кризис, заявил глава правительства Джузеппе Конте.