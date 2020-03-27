https://static.news.ru/photo/7c640c80-701d-11ea-8e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случай передачи COVID-19 от человека животному зафиксировали ветеринары в Бельгии.

Коллеги с ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован коронавирусом, заражена. Симптомы и факт инфицирования подтверждены, — цитирует РИА Новости представителя бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением COVID-19 Эмманиэля Андре.

По его словам, речь идёт не о правиле, а лишь об отдельном случае. Несмотря на это, власти всё-таки хотят разработать меры профилактики для владельцев домашних животных, инфицированных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, по словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, носителями COVID-19 могут быть домашние животные, в частности коты. Коронавирусы у них часто встречаются, мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и возникают эпидемии, пока иммунная система не приспособится. Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.