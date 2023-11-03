Ходаковский: Залужный предложил перейти к позиционным действиям на Украине

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В случае отказа президента Украины Владимира Зеленского от наступления его ждет политическая смерть, а его место может занять главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. Так он высказался по поводу статьи за авторством Залужного, в которой тот признает ошибки из-за следования неактуальным «учебникам НАТО» и призывает к позиционным действиям на Украине.

Отказ от наступления — это политическая смерть для Зеленского и переход к такой фазе <...>, когда внутренние процессы станут важнее фронтовых. Залужному, коль скоро он засобирался в политику, позиционное стояние выгодно — можно смело бросаться в драку за свой кусок пирога, тем более что давно поговаривают про лоббирование его персоны со стороны ряда западных интересантов, — считает Ходаковский.

Полковник отметил, что такие статьи стоит расценивать одновременно и как предупреждение Западу, и как подготовку общественного мнения. Ходаковский пояснил, что Залужный пытается таким образом переложить с себя как с главнокомандующего ответственность за неудачи на фронте на Запад, «который должен, но не может обеспечить Украину всем необходимым». Замглавы Росгвардии в ДНР добавил, что в своей статье Залужный дает высокую оценку потенциалу РФ, констатируя просчеты в первоначальных ожиданиях, и напомнил, что позиционное стояние — «меч обоюдоострый».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Запад готовит замену Зеленскому в лице Залужного. Он указал, что сейчас главком ВСУ пытается играть на контрасте и выглядеть объективным политиком в сравнении с «обезумевшим Зеленским».