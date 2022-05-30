Херсонские аграрии начали поставлять зерно в Россию

Херсонская область начала поставлять в Россию зерно прошлого урожая, передаёт ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. Он добавил, что прорабатывается схема экспорта семечек для производства масел на местные и российские заводы.

Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ, — заявил замглавы ВГА.

Стремоусов также сообщил, что регион находится в процессе подготовки к уборке озимых зерновых. По его словам, она начнется 20 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в 2022 году агрометеорологи прогнозируют в России хороший урожай по зерновым культурам и плодовым деревьям. По его словам, в почве достаточно влаги, резких перепадов температур в мае не было — и всё это является хорошим признаком.