Грету Тунберг задержали в Швеции после пятидневного протеста

Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полиция шведского города Мальме задержали экоактивистку Грету Тунберг после пятидневной акции протеста, сообщает Sky News. По информации издания, Тунберг не были предъявлены официальные обвинения. Активистка была отпущена после предупреждения.

В материале Sky News сказано, что Тунберг приняла участие в акции протеста местной общественной организации «Верни будущее». Группа людей заблокировала дорогу в один из микрорайонов города. Помимо известной экоактивистки были также задержаны несколько человек из числа членов организации.

Ранее Тунберг заявила, что Россия несет ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По ее словам, это настоящий «экоцид». Почему Тунберг думает, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия, она не объяснила.

Д этого активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтане Треви в центре Рима. Краска, которую использовали в акции, была сделана на основе древесного угля. Так активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.