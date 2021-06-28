Греческой молодёжи пообещали деньги за вакцинацию

Правительство Греции пообещало молодёжи денежные выплаты за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Его слова приводит Associated Press.

Размер выплат составит 150 евро. Эти деньги можно будет потратить на билеты на поезда, самолёты и паромы, абонементы в культурные учреждения, аренду автомобилей или на бронирование кемпинговых площадок.

Мы надеемся, что молодёжь воспользуется этой возможностью, — подчеркнул Мицотакис.

Министр по цифровой политике Греции Кириакос Пьеракакис отметил, что проект цифрового кошелька с выплатой за вакцинацию сфокусирован именно на индустрии развлечений и туризме.

Ранее сообщалось, что власти Греции приняли постановление, согласно которому россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус на границе. Туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде до тех пор, пока не получат результаты теста. Изменения вступят в силу 30 июня. В Греции считают, что эти меры снизят риск распространения коронавируса. Решение распространяется на лиц старше двенадцати лет.