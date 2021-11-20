«Говорим на одном языке»: в Белоруссии заявили о контакте с Польшей

Представитель пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские пограничники заинтересованы в двусторонних контактах для конструктивного диалога, сообщает БелТА. Отмечается, что несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Общение идёт на русском языке.

Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности, — передаёт агентство слова Бычковского.

Он добавил, что польская сторона предлагает начать поиск адекватных решений возникшего кризиса на границе. В том числе с учётом интересов беженцев.

О налаживании связей с польскими коллегами также заявил и начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский.

Несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Если раньше вести диалог в чём-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском, — сообщил он.

Он рассказал, что накануне польская сторона предложила увеличить количество машин, запускаемых на их территорию через пункт пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Таким образом, по его словам, обмен информацией, который ранее носил формальный характер, стал более конструктивным.

Ранее в Польше не исключили возможности полного закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница». По данным премьер-министра Польши, численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч человек.