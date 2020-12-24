Горсовет Львова опубликовал видео с картами Украины без Крыма

https://static.news.ru/photo/20f927fc-4558-11eb-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Львовский горсовет опубликовал на YouTube четыре видеоролика, на которых были изображены карты Украины без Крымского полуострова. Ролики были удалены на следующей день после публикации.

Львовский горсовет опубликовал четыре видео с картой Украины без Крыма. Ролики изготовила общественная организация «Родители в действии» как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать из-за эпизода с картой, — пишет львовское издание Zaxid.net.

Первым на карты обратил внимание политический обозреватель из Львова Дмитрий Посыпанко. После его комментариев видео были удалены. В руководстве ООО «Родители в действии» объяснили, что проект делали родители и члены скаутской организации на добровольных началах и просто не заметили, что на карте Украина изображена без Крыма.

Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика мы его уже заменили. Просим прощения за такую опечатку. Крым — это Украина, — цитирует издание председателя организации Юлию Гвоздович.

В отделе партнёрства горсовета Львова заявили, что после исправления видео будут снова опубликованы.

Крым был присоединён к России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Однако большинство стран мира его новый статус не признали, а Евросоюз и США ответили на это чередой санкций в отношении РФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, о поддержке территориальной целостности Украины и о непризнании аннексии Крыма заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.