Google обвинили в слежке за пользователями смартфонов с Android

https://static.news.ru/photo/b94a198a-976f-11eb-b0bd-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава австрийской некоммерческой организации None of Your Business (NOYB) Макс Шремс обвинил американскую компанию Google в слежке за пользователями смартфонов, работающих на базе операционной системы Android.

Он подал жалобу в организацию по защите конфиденциальных данных во Франции, в которой указал, что Google своими действиями нарушает законодательство Евросоюза.

Дело в том, что телефоны с ОС Android генерируют уникальные рекламные коды, которые напоминают рекламный идентификатор Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA). Это позволяет отслеживать действия пользователей смартфонов в Интернете и настраивать рекламу.

С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия. Это словно пудра на руках и ногах, оставляющая след от всего, что вы делаете на своём телефоне, — сказал изданию Financial Times юрист NOYB Стефано Россетти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве рассказали, как противостоять шпионажу через смартфоны. Эксперты ведомства порекомендовали пользователям закрывать приложениям доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокации. Кроме того, следует отключить встроенную рекламу производителя, а также воздерживаться от переходов по ссылкам в письмах и мессенджерах.