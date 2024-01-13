«Глубина и терпение»: Моравецкий сделал неприятное заявление после отставки Моравецкий заявил о преимуществе России в конфликте с Украиной

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России обладают значительным преимуществом на поле боя, заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Daily Express. Кроме прочего, РФ обладает «стратегической глубиной и терпением», если речь идет о международной политике, указал он. Контрнаступление ВСУ экс-премьер при этом назвал неудачным.

К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — NEWS.ru) как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике, — заявил Моравецкий.

Крах Вооруженных сил Украины провоцирует тревогу среди членов НАТО, добавил политик. Ситуация не развивается в правильном направлении, и с каждым днем это становится все яснее.

Ранее сообщалось, что сейм Польши избрал Дональда Туска новым премьер-министром. За кандидатуру лидера «Гражданской коалиции» проголосовали 248 депутатов. При этом 201 член сейма высказался против.

Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007–2014 годах. Он ушел в отставку, чтобы занять должность главы Европейского совета, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.