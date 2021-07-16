Глава МВД Украины пообещал бороться с Россией и вернуть Крым

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что на своём посту будет заниматься укреплением внутренней безопасности страны, работать над возвращением Крыма и Донбасса, а также бороться с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина».

Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой, — заявил Монастырский во время выступления в Верховной раде.

Он намерен принять участие во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

Монастырский окончил юридический факультет Хмельницкого университета права. Он является кандидатом юридических наук. Работал председателем парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

16 июля украинский президент Владимир Зеленский назначил его министром внутренних дел. Его кандидатуру до этого поддержали в Верховной раде.

Предшественник Монастырского, занимавший пост главы МВД с 2014 года, написал заявление об отставке 13 июля. Это решение утвердила Верховная рада. Оказалось, что инициатором ухода министра был Зеленский. Заместитель Авакова Антон Геращенко подчеркнул, что это решение давно готовилось и в узком кругу о нём было давно известно.