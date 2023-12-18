Залужный раскрыл детали о найденной в его кабинете прослушке Залужный заявил, что 18 декабря планировал работать в кабинете с прослушкой

Фото: NATO

Валерий Залужный

Прослушивающее устройство, предназначенное для слежки за главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, было установлено в кабинете, где он планировал работать 18 декабря. В разговоре с «РБК-Украина» он уточнил, что речь идет о помещении, которое не является его постоянным кабинетом.

Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушку], — сказал он.

Залужный подчеркнул, что давно не работал в кабинете, где нашли устройство. По какой причине главком решил проверить помещение, он не уточнил.

О том, что в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного обнаружили прослушку, стало известно накануне. Найденное устройство было изготовлено из элементов неизвестного образца, его установщика определить не удалось.

При этом прослушивающие устройства обнаружили не только у Залужного, но и у его сотрудников. СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В свою очередь бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр намекнула, что за установкой прослушки могут стоять украинские спецслужбы. Она объяснила, что на носителей государственной тайны распространяются серьезные ограничения.