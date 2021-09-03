Глава «Нафтогаза» предположил, что «Северному потоку — 2» не дадут работать

Проекту «Северный поток — 2» не разрешат работать в коммерческом режиме. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Ранее Витренко входил в состав украинской делегации под руководством президента Владимира Зеленского, побывавшей в США. Там Зеленский провёл переговоры с американским коллегой Джо Байденом, по итогам которых объявил, что в ближайшее время начнут вырабатываться гарантии энергетической безопасности Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2». По словам украинского президента, Штаты готовы вводить санкции, если права Киева будут нарушены, а энергетическая безопасность страны окажется под угрозой.

По мнению Витренко, технически «Северный поток — 2» вполне может быть завершён уже в ближайшие недели, однако это не означает, что ему будет позволено работать в коммерческом режиме.

То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это ещё должно быть подтверждено ЕК, — заявил глава «Нафтогаза».

По его словам, для сертификации трубопровода европейским регулятором необходимо, чтобы оператор «Северного потока» доказал полное соответствие европейскому праву.

Этого не будет, — подчеркнул Витренко.

Он рассказал, что в ближайшее время на уровне европейских компаний пройдёт ряд встреч, где будет обсуждаться возможность бронирования мощностей для транзита газа через Украину.

Ранее Юрий Витренко призвал к санкциям против «Газпрома».