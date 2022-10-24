Глава МИД Великобритании назвал лучшего кандидата на пост премьера Глава МИД Великобритании Клеверли назвал Риши Сунака лучшим кандидатом на пост премьера

Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Клеверли

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в Twitter, что новым премьер-министром страны должен стать экс-министр финансов Риши Сунак. По его словам, возглавить правительство должен человек с опытом, и Сунак может рассчитывать на его полную поддержку.

Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак, — написал Клеверли.

Ранее бывший министр финансов Великобритании выставил свою кандидатуру на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, сообщив, что его беспокоит глубокий экономический кризис в стране и он собирается с ним побороться на посту премьера. Также о своем участии в борьбе за кресло премьер-министра объявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Ей удалось добиться поддержки 18 парламентариев-тори. За Риши Сунака же готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.

Кроме того, телеканал Sky News сообщил, что поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах главы правительства, получил бывший премьер страны Борис Джонсон. Однако впоследствии стало известно, что политик снял свою кандидатуру на фоне того, что некоторые недавние союзники Джонсона открыто поддержали кандидатуру того же Сунака.