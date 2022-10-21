Первый британский политик объявил о борьбе за пост премьера Лидер палаты общин Мордонт первой объявила об участии в борьбе за кресло премьера Великобритании

Фото: Tejas Sandhu / SOPA Images/ Global Look Press

Первым политиком, объявившим о своем участии в борьбе за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс, стала лидер палаты общин британского парламента консерватор Пенни Мордонт. Об этом она заявила в Twitter-аккаунте, пообещав победить на следующих выборах.

Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах, — написала она.

Трасс объявила о своем уходе 20 октября. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. До объявления об уходе политик пробыла на посту 45 дней.

Отмечается, что главными претендентами на пост главы правительства являются экс-глава Минфина и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также Мордонт. Кроме того, за право вернуться на пост премьера поборется бывший британский премьер Борис Джонсон.

Ранее обозреватель китайского издания Global Times Чен Цинцин написала, что уход Трасс является не только драматическим поворотом в ее жизни, но и «образцом неудач западной политики».