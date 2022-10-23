Риши Сунак вступил в борьбу за кресло премьера Великобритании Риши Сунак выставил свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выставил свою кандидатуру на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передает Bloomberg. Позднее политик написал в Twitter, что его беспокоит глубокий экономический кризис в стране и он собирается с ним побороться на посту премьера.

Великобритания — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране, — заявил Сунак.

На данный момент официально о своем участии в борьбе за кресло премьер-министра также сообщила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Ей удалось добиться поддержки 18 парламентариев-тори. За Риши Сунака же готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.

Ранее британская компания YouGov организовала опрос, согласно которому 52% подданных Великобритании не желают видеть Джонсона на посту премьер-министра. В поддержку бывшего главы правительства выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% ответили «я не знаю».