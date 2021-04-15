Глава Евросовета назвал «угрожающими» передвижения ВС РФ у своих же границ

https://static.news.ru/photo/a447fe56-9e29-11eb-aa0a-96000091f725_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель считает «угрожающими» и «дестабилизирующими» передвижения российских войск у западных границ страны. Свою озабоченность он высказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шарль Мишель выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимся большим скоплением российских вооружённых сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Такие крупномасштабные передвижения войск представляют собой угрожающую и дестабилизирующую активность, — говорится в пресс-релизе Евросовета, опубликованном по итогам беседы.

Мишель также выразил поддержку и солидарность в стремлении украинского государства отстаивать собственный суверенитет и независимость. Он призвал придерживаться Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия вынуждена принимать ответные меры в условиях роста активности США и НАТО в Чёрном море. Патрушев задался вопросом, какие национальные интересы США преследуют в этом регионе, «если многие американцы понятия не имеют, где находится это море».

Как сообщал NEWS.ru, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. При этом учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск к обеспечению безопасности страны.