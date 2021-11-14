Глава дипломатии ЕС выступил за диалог с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о важности продолжения диалога Евросоюза с Россией, которую он назвал глобальным партнёром. Об этом евродипломат заявил в воскресенье, 14 ноября, в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Россия остаётся нашим большим соседом, глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики, — цитирует Борреля СМИ.

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что хочет продолжать разговаривать с российским руководством. Он также поделился, что рассчитывает на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря.

Ранее Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены. Заявление было связано с событиями накануне, 13 ноября, когда примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши.