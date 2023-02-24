Германия приготовила Киеву «неприятный сюрприз» Daily Mail: в Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине

Фото: US Army

Протестные настроения в Берлине способны изменить политику властей Германии по вопросу поставок вооружений Украине, написал в своей статье для Daily Mail публицист Крис Джуэр. Он указал, что петиция «Манифест за мир», призывающая к прекращению военной помощи Киеву и началу переговоров, уже собрала полмиллиона подписей. Авторами инициативы выступили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и журналист Алиса Шварцерс.

Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта, — подчеркнул Джуэр.

Обозреватель напомнил, что на фоне Мюнхенской конференции тысячи протестующих вышли на улицы с требованиями прекратить поставки вооружений Украине.

Автор статьи привел слова Маргот Кесманн, бывшего епископа Ганновера, которая отметила, что вопрос целесообразности увеличения поставок оружия на Украину вызывает споры в обществе.

В чем манифест действительно преуспел — это в разжигании общественных дебатов об украинском конфликте, — подчеркнула Кесманн.

Главный редактор телеканала WRD TV Эллен Эн сообщила, что согласно данным опросов, все больше немцев считают ошибкой решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче танков Киеву.

Ранее петицию «Манифест за мир» раскритиковала зампред бундестага Катрин Геринг-Эккардт. Она назвала «навязывание мира» невозможным и призвала «не повторять ошибок 2014 года».