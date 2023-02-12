Зампред бундестага выступила против мирного манифеста по Украине Зампред бундестага Геринг-Эккардт отвергла «навязывание мира» на Украине

Фото: МО Украины

Зампред бундестага Катрин Геринг-Эккардт отвергла «Манифест в поддержку мира» на Украине и призвала продолжать поставки оружия, назвав их предпосылкой к переговорам. Член «Зеленых» заявила в интервью Funken, что «навязать мир нельзя», и предостерегла от повторения «ошибок 2014 года». Авторами соответствующей петиции с призывом к прекращению военной поддержки Киева для начала переговоров выступили немецкие депутат Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, к которым позже присоединились еще 69 различных деятелей из Германии.

Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять, — заявила вице-спикер бундестага.

По мнению авторов петиции, опубликованной на сайте Change.org, одержать победу в боевых столкновениях не сможет ни одна из сторон и поэтому нужно перейти к мирным переговорам. В манифесте указано, что немцы не могут повлиять на США или Россию, но способны напомнить правительству Германии, что они несут ответственность перед своей страной.

Авторы документа призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить вооружать Украину и встать во главе альянса по прекращению огня. Петицию подписали уже более 247 тысяч человек.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может одержать победу над Украиной, если Запад срочно не поставит Киеву военную технику. По словам Дуды, этот вопрос необходимо решить в ближайшие недели, иначе ВСУ потерпят поражение.