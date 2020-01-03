https://static.news.ru/photo/d8aee89e-2df5-11ea-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/facebook.com

Германия и Франция отказываются сотрудничать с Польшей в вопросах модернизации армии и тем самым подталкивают её к поиску других партнёров.

В частности, Варшава готова принять участие в разработке нового европейского танка, но Берлин и Париж не допускают её к этому. Так, немецкие власти опасаются, что увеличение участников проекта повлечёт за собой рост расходов и затянет его реализацию.

В связи с этим Польша переориентируется на сотрудничество с США, что ведёт к осложнению интеграции между европейскими армиями. Варшава уже заключила с Вашингтоном договор о покупке 20 портативных ракетных установок и сопутствующего снаряжения более чем на $400 млн.

Кроме того, польские власти хотят заменить имеющиеся на вооружении танки. В этом им готова помочь Южная Корея. Причём не только модернизировать под потребности Польши танки К-2, но и осуществить передачу технологий. Стороны уже начали переговоры по поводу приобретения 800 танков. После такой сделки Варшава будет превосходить по количеству танков Германию и Францию вместе взятые, сообщает издание Die Welt.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий концерн Krauss-Maffei-Wegmann представил последнее поколение танков Leopard с индексом 2A7V. Берлин планирует поставлять новые боевые машины в 18 стран мира.