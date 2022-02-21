Германия и Австрия назвали признание Донбасса ударом по Минским соглашениям

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и канцлер Австрии Карл Нехаммер выступили против решения президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Европейские политики в раздельных заявлениях подчеркнули, что принятая Кремлём мера противоречит международному праву и сводит на нет дипломатические усилия международного сообщества по урегулированию конфликта путём выполнения Минских договорённостей.

Сегодняшнее признание <...> представляет собой вопиющее нарушение международного права и наносит серьёзный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта, — заявила Бербок в официальном послании МИД.

По её словам, достигнутый благодаря усилиям «нормандского формата» и деятельности ОБСЕ прогресс преднамеренно уничтожается «без какой-либо понятной причины».

Нехаммер же сообщил в Twitter, что рассматривает признание независимости ДНР и ЛНР как угрозу возможности мирного решения кризиса на востоке Украины и добавил, что провёл переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейден и президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, в ходе которых стороны обсудили дальнейшие действия Евросоюза.

Признание президентом России сепаратистских регионов на востоке Украины является явным нарушением Минских соглашений и вызовом дипломатическим усилиям по поиску мирного решения, — написал австрийский канцлер.

Сегодня вечером Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан аналогичный документ.

Помимо ФРГ и Австрии, негодование также выразили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пригрозившие жёсткими санкциями, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.