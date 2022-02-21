Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз выпустил заявление в связи с признанием России независимости ЛНР и ДНР. В тексте, опубликованном на официальном сайте ЕС, говорится об «угрозе санкций против тех, кто был в этом задействован».

Совместное заявление подписано главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и Минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию, — сказано в тексте документа.

Польша и Латвия также выступили против признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Варшава и Рига призвали Европейский союз ввести санкции против Москвы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. Об этом он написал в своем Twitter. По его словам, решение президента России о признании ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договорённости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.