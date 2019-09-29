https://static.news.ru/photo/332e32f0-e2da-11e9-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/Global Look Press

Руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врождённых болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта Владислав Баранов спрогнозировал судьбу двухголовой девочки, родившейся на Украине. По его словам, ребёнок проживёт максимум несколько месяцев.

При этом, пояснил генетик, патология могла развиться в результате повреждающего воздействия внешних факторов. Он уточнил, что такие девиации возникают на пятой-седьмой неделе беременности из-за раздвоения нервной трубки.

На недуг также повлияли воздействие ультразвука и употребление определённого лекарства. Баранов отметил, что появление сиамских близнецов — очень редкое явление, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что в украинском городе Черновцы в ночь на 28 сентября появились на свет сиамские близнецы. По словам главного врача местной больницы Альберта Курицына, роды начались преждевременно — на 33-й неделе беременности.