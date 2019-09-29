Руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врождённых болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта Владислав Баранов спрогнозировал судьбу двухголовой девочки, родившейся на Украине. По его словам, ребёнок проживёт максимум несколько месяцев.
При этом, пояснил генетик, патология могла развиться в результате повреждающего воздействия внешних факторов. Он уточнил, что такие девиации возникают на пятой-седьмой неделе беременности из-за раздвоения нервной трубки.
На недуг также повлияли воздействие ультразвука и употребление определённого лекарства. Баранов отметил, что появление сиамских близнецов — очень редкое явление, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал, что в украинском городе Черновцы в ночь на 28 сентября появились на свет сиамские близнецы. По словам главного врача местной больницы Альберта Курицына, роды начались преждевременно — на 33-й неделе беременности.